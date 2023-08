Okafor, che gaffe della traduttrice Milan alla presentazione: "È morta..."

Il classe 2000 ha affrontato diversi temi: dal rapporto con Pioli e i compagni al sogno scudetto fino a qualche battuta sull'altro volto nuovo rossonero, Chukwueze.

Okafor, Chukwueze e l'incredibile gaffe della traduttrice

Proprio durante questo passaggio, ovvero mentre parlava del rapporto con Chukwueze, la traduttrice rossonera ha commesso una clamorosa gaffe. Okafor, infatti, ha pronunciato la frase "we were speaking a little bit because his sister, his dad, like his family just come from the same...". La traduzione, errata, dice: "Abbiamo parlato molte volte, anche perché è morta sua sorella. Poi conosceva anche mio padre". Un errore incredibile che non è passato inosservato diventando virale sui social.