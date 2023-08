Krunic, il Milan tiene alto il muro: Fenerbahce in pressing

Il Fenerbahçe fa sul serio per Rade Krunic ma il Milan tiene alto il muro, anche perché l’ex centrocampista dell’Empoli (da sempre apprezzato da Pioli per duttilità e intelligenza tattica), in attesa del ritorno di Ismaël Bennacer a febbraio, inizierà la stagione con i gradi di titolare. I turchi, forti del pressing attuato da Edin Dzeko, suo compagno di Nazionale in Bosnia, non hanno ancora alzato bandiera bianca forti dell’offerta di un contratto quadriennale da 3,5 milioni a stagione, ovvero due e mezzo in più rispetto a quanto garantisce il Milan al giocatore. Decisamente al risparmio invece l’offerta ai rossoneri per il cartellino, 7 milioni, la metà di quanto viene valutato Krunic. Al netto delle schermaglie, per lasciar partire il centrocampista - considerata la sua importanza nello scacchiere di Pioli e il fatto che la stagione è ormai alle porte - dovrebbe arrivare un’offerta veramente irrinunciabile, anche perché contestualmente, oltre alla promozione a titolare di Musah, andrebbe preso un sostituto (piace molto Nicolás Domínguez del Bologna).