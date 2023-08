Pioli: "Ibrahimovic ci manca, Maignan il suo erede al Milan"

BOLOGNA - " Più metti in gioco i giocatori di qualità e più hai possibilità che ti diano la giocata . Ne abbiamo tanti, oggi si sono viste belle cose, ma anche che dobbiamo lavorare tanto per trovare gli equilibri. I nuovi sanno giocare a calcio, ci possono aiutare nella crescita. È un mese che siamo insieme, c’è da lavorare".

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-0 al Dall'Ara contro il Bologna.

Su Pulisic e Giroud

"Pulisic? Sono soddisfatto. Ai dirigenti avevo chiesto certe caratteristiche e certi ruoli, non nomi precisi, e sono arrivati. Sta nascendo un bel gruppo: i vecchi han fatto inserire i nuovi arrivati. Che Christian sia un talento lo sapevo. Quando ho parlato con lui nelle telefonate fatte ero convinto che avremmo preso un giocatore di talento. Bene così, sapendo che dobbiamo lavorare perché ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Giroud? È un esempio, un leader tecnico e degli atteggiamenti. È sempre disponibile a lavorare per la squadra, ad aiutarla. È un grandissimo giocatore che ha vinto tanto. È felice con noi, non è più così giovane e bisognerà trovare il modo di farlo rifiatare", prosegue Pioli.

