Pioli, conferenza Milan-Torino: San Siro ci aiuterà, granata pericolosi

"Loro sono una squadra organizzata, con fisicità e qualità. E' una formazione da parte sinistra della classifica e che può creare difficoltà a tutti. Noi stiamo bene". Così Stefano Pioli ha esordito in conferenza stampa in vista del match contro granata: "Sappiamo le difficoltà della partita con il Torino, così come sappiamo come vogliamo impostare la partita. C'è molta positività e la voglia di sfruttare il fattore casa. Ogni partita e ogni stagione fa storia a se, ma mi piace il gruppo che si sta formando e che sto allenando. I vecchi hanno accolto benissimo i nuovi per farli inserire nel modo più rapido possibile, siamo ad un buon livello di conoscenza ma ci vuole tempo. Qualcosa abbiamo cambiato ma ogni partita serve per conoscerci meglio. E' difficile dire a che punto siamo, la prova vera sarà domani sera contro un avversario tosto che ci ha sempre creato difficoltà".

"Luka Romero? Sta facendo molto bene, è uno di quelli che mi sta sorprendendo di più. E' un pronto per giocare ma dipende dalla partita e dalle scelte. E' un ragazzo intelligente, di talento e volenteroso". Pioli prosegue spontandosi sui singoli, prima il giovane argentino, poi la stella della squadra, Rafael Leao: "E' in crescita, lo sta facendo da più anni, in campo soprattutto. Sta lavorando in modo continuo e positivo. Sulla disponibilità, vorrei facesse qualche corsa in meno e che prendesse posizione subito". Su chi gli ricorda Reijnders, Pioli ha aggiunto: "Non amo i paragoni, credo che ogni giocatore sia una storia a sè. Credo che Tijjani sia molto intelligente, ci può dare tante soluzioni. Difficile fare paragoni, le caratteristiche sono troppo singole". Su chi sarà invece il vice Theo Hernandez: "Bartesaghi è interessante, quando non sarà con noi andrà con la Primavera. Come vice Theo ci sono anche Calabria e Florenzi, abbiamo le situazioni interne in caso di assenza di Theo".