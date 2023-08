Pioli: "Mercato? Andrebbe chiuso prima. Il Milan è al completo, ma..."

MILANO - "Siamo contenti della prestazione. Abbiamo fatto passi in avanti rispetto alla prima giornata . Dobbiamo conoscerci meglio e diventare ancora più squadra. I nuovi arrivati ci danno tante soluzioni. Il club è molto attento, vedremo cosa succede". Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Milan sul Torino.

"Vogliamo lottare per due competizioni. Non siamo una squadra a cui piace aspettare. Oggi siamo stati compatti - aggiunge il tecnico rossonero -. Giroud è un grandissimo attaccante ma nessuno può garantire il 100% tutta la stagione. Per ora siamo al completo, ma la società vedrà cosa fare. Alternare il 4-3-3 con il 4-2-3-1? La possibilità c'è. Abbiamo mezze ali di maggiore inserimento rispetto a un anno fa. Ci sono tante soluzioni".

Leao, l’asso Milan che fa l’operaio. E Pioli gongola