Pioli, conferenza Roma-Milan: Lukaku-Dybala? Con o senza non cambia nulla

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli chiuderà il programma del venerdì della terza giornata di campionato facendo visita alla Roma che potrebeb già schierare l'ultimo acquisto, Romelu Lukaku . L'allenatore dei rossoneri ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "Ogni partita deve essere la partita della svolta. Noi siamo il Milan e vogliamo giocare per vincere. La Roma è forte, ha un solo punto ma ha avuto numeri importanti nelle prime due partite. Vogliamo dare continuità alle prime due vittorie - aggiunge - Noi vogliamo giocare un certo di tipo di calcio sempre, sono gli avversari che cambiano. Noi vogliamo giocare il nostro calcio, cercando di limare al massimo gli errori. Dovremo essere attenti e precisi, dovremo fare la partita e non subirla".

L'arrivo ed impatto di Lukaku

"A livello di ambiente poco perchè la Roma fa sold out da tante partite. Noi lavoriamo per giocare certe partite in certi stadi. Certe cose non ci spaventano, ma ci stimolano. È un acquisto importante sulla carta, poi vedremo cosa dirà il campo".

La sfida alla Roma

"Sono cambiate tante cose rispetto alla partita dell'anno scorso. Le posizioni che andremo a prendere in possesso sono determinate dallo spazio che ci lasceranno. Senza palla l'idea è di essere aggressivi, ma bisogna essere attenti.

Con o senza Dybala e Lukaku la Roma è forte, organizzata, molto fisica, pericolosa, che concede poco, forte sulle palle inattive. Dobbiamo essere preparati. Avere calma e lucidità. Non dobbiamo smettere di guardare avanti, di trovare zone di campo in cui trovare superiorità numerica".