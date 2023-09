Milan, bel gioco e risultati: ecco il progetto di Pioli

Loftus-Cheek e Reijnders si sono integrati al meglio con Krunic , consentendo di attendere con maggior serenità il rientro di Bennacer . Un centrocampo che sa supportare bene l’attacco, in cui mancava all’appello il solo Leao , dopo le reti realizzate da Giroud e Pulisic : il vuoto è stato riempito venerdì sera, con una rete spettacolare in acrobazia. Un 4-3-3 che, fi nora, non ha saputo solo cancellare alcune pecche della difesa, andata a incassare un gol in ogni gara. Anche se l’impressione è stata quella di pecche dei singoli piuttosto che del collettivo.

Il passaggio al 4-3-3 è stato metabolizzato in fretta, così come l’inserimento dei nuovi acquisti. Un grande merito per la squadra mercato rossonera, che ha saputo consegnare a Stefano Pioli i giocatori nei tempi necessari per inserirli nella realtà di Milanello. E il sistema di gioco ha finora funzionato al meglio, grazie alle qualità dei centrocampisti, gente di lotta e di governo, che sa usare nel modo giusto la tecnica e la sostanza, a seconda delle situazioni.

Le parole di Pioli

L’altra sera, a fine partita, Pioli ha confessato il piano di quest’anno: «Avere chiari i concetti di gioco, che non vuol dire posizioni fisse in campo. L’ambizione è quella di abbinare la prestazione al risultato». È un obiettivo importante, visto che in Italia è sempre stato difficile abbinare il bel gioco alle vittorie. Il Milan ci sta provando, i primi passi sono stati incoraggianti perché non solo, come detto, i nuovi si sono rivelati acquisti azzeccati. Ma anche perché l’addio a Tonali è stato metabolizzato senza conseguenze sul campo (ed è stato utilissimo come tesoretto per la campagna acquisti) e perché sono tornati ai livelli conosciuti elementi come Theo Hernandez e Leao, che la passata stagione avevano faticato più del dovuto. Dopo la pausa il derby con l’Inter sarà il primo crashtest importante e, al tempo stesso il trampolino di lancio verso la Champions League. In cui può essere il Milan a impensierire Psg, Dortmund e Newcastle.