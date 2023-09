Milan, quante scelte in attacco: Pulisic, Giroud e Leao non potete rilassarvi!

MILANO - La missione di inizio mercato di Giorgio Furlani, Geoff rey Moncada e Antonio D’Ottavio era chiara: c’era la necessità fisica di alzare il tasso tecnico dell’attacco del Milan. E così è stato. Perché, a leggere i nomi che faranno parte attiva delle rotazioni offensive di Stefano Pioli, c’è completezza assoluta in ogni casella. Due per ruolo, come voleva l’allenatore, con la possibilità di avere in mano giocatori duttili come Pulisic e Okafor che possono ricoprire più posizioni. Ma andiamo con ordine. La batteria di destra presenta l’ex Chelsea e Samuel Chukwueze come potenziali titolari più Luka Romero, preso a parametro zero dalla Lazio come un’occasione di mercato. Il blocco delle punte centrali annovera Olivier Giroud e il neo arrivato Luka Jovic mentre a sinistra, in un’equa suddivisione dei posizionamenti, ci sono Rafael Leao e Noah Okafor. E quest’ultimo ha potenzialità anche per fare la prima punta, così come Pulisic potrebbe slittare a sinistra per far rifiatare Leao. Mai, nel corso degli ultimi tredici anni, il Milan aveva avuto una vastità di scelta così ampia applicata ai moduli che potranno essere adottati da Pioli nel corso della stagione, ovvero il 4-3-3 e il mai dimenticato 4-2-3-1.