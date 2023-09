Giroud: gli esami sorridono al Milan, ma Pioli ha due alternative

Sarebbe meglio Okafor o Jovic? Una domanda che i tifosi del Milan si stanno ponendo nelle ultime ore. Il motivo? Il problema alla caviglia che ha portato Giroud a uscire dal campo durante il match tra la Francia e l' Irlanda . Però come riferito dall'Equipe, l'attaccante si è sottoposto agli esami clinici che non hanno evidenziato problemi particolari.

Per precauzione ha lasciato il ritiro della Nazionale e salterà il prossimo impegno contro la Germania. Al suo rientro in Italia verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti dallo staff rossonero, che è convinto di recuperarlo in vista del derby. Il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi martedì 12 settembre. Pioli può sorridere, ma è pronto a studiare soluzioni alternative.

Milan, se non ce la fa Giroud?

Pioli è un allenatore molto malleabile e che adatta la sua squadra anche in base agli avversari. Nelle prime tre partite di campionato i rossoneri hanno giocato a meraviglia e Giroud ne ha approfittato segnando quattro gol. Ma qualora non dovesse farcela chi potrebbe prendere il suo posto? Definire oggi il sostituto del francese è difficile. Okafor è un giocatore più dinamico, che ama spaziare su tutto il fronte d'attacco, più imprevedibile, ma potrebbe subire la grande fisicità della difesa dell'Inter in vista del derby.

Jovic al contrario è una punta più strutturata, ma viene da un momento difficile alla Fiorentina, in cui ha perso leggermente il feeling con il gol. Per caratteristiche il serbo sarebbe quello più adatto. Cosa dicono i numeri? Lo scorso anno l'ex viola ha realizzato 14 gol tra tutte le competizioni nonostante non abbia trovato continuità, lo svizzero appena 10. In termini realizzativi la bilancia propende a favore del numero 15. Il tempismo però potrebbe essere un'altra variabile, con Luka che veste da poco la maglia rossonera ed entrare negli schemi rodati di una squadra come il Milan non è semplice. Per fortuna la scelta spetta a Pioli, anche se il tecnico spera di non farsi questa domanda. Dipende tutto da Giroud.