Theo Hernandez, Maignan, Giroud: infortuni e condizioni, il Milan trema

Il terzino e il portiere, come ha riportato L'Equipe, non si sono allenati nei giorni seguenti alla partita contro l'Irlanda, vinta dai transalpini per 2 a 0 con le reti di Tchouameni e Thuram. Mentre il centrale ha accusato un fastidio muscolare ma restano da capire le effettive condizioni in vista della sfida contro l'Inter. Rossoneri in ansia a sette giorni dalla gara clou del quarto turno tra le prime della classe della Serie A.

Theo Hernandez-Maignan, le condizioni

I due giocatori del Milan non si sono allenati agli ordini di Deschamps e, in particolare, Theo Hernandez avrebbe accusato un problema al polpaccio. Dalla Francia hanno assicurato che non si tratta di un infortuno grave, ma una forte contusione ricevuta nel match contro l'Irlanda. Il terzino ha svolto le terapie anziché allenarsi col resto del gruppo e potrebbe saltare la sfida amichevole contro la Germania del 12 settembre.

Un possibile riposo precauzionale per poi fare ritorno in Italia. Stesso discorso per Maignan, anche lui si è allenato a parte rispetto al resto dei compagni. Una scelta che è stata presa di comune accordo con lo staff della Nazionale anche per evitare svoraccarichi di lavoro in questa serie di partite ravvicinate. Discorso diverso per Giroud e Kalulu...