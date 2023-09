Pioli, sosta senza pace: anche Kalulu ko! Milan, restano solo Kjaer e Thiaw

Che in questi giorni non tirasse buona aria intorno al Milan si era già intuito giovedì quando Olivier Giroud , nel corso della partita con l’Irlanda, ha alzato bandiera bianca per un infortunio alla caviglia sinistra. A rendere ancor più nero l’umore di Stefano Pioli il guaio muscolare patito da Pierre Kalulu in allenamento, un problema che rischia di assottigliare ancora di più un comparto - quello dei difensori centrali - già mutilato dalla squalifica di Tomori dopo l’espulsione di Roma.

Incognita Kjaer

La situazione di Kalulu - che ha già iniziato le terapie - verrà attentamente monitorata fi no all’immediata vigilia del derby. Nel caso in cui il francese non dovesse farcela, a Pioli resterebbero soltanto due difensori centrali, vale a dire Malick Thiaw (già destinato a giocare titolare al posto di Tomori) e Simon Kjaer che ieri ha giocato l’ultimo quarto d’ora, recupero compreso, nella fondamentale vittoria della Danimarca nel “derby del nord” con la Finlandia. In pratica, Kjaer, ha giocato più minuti a Helsinki rispetto a quanti (tredici) ne ha sommati nei due mini-spezzoni che Pioli gli ha concesso a inizio stagione. A preoccupare i tifosi però c’è soprattutto il ricordo di un pre-campionato in cui il danese ha mostrato più di un’amnesia e, con esso, il fatto di trovarsi di fronte Lautaro Martinez nonché un clientelaccio quale Marcus Thuram: sarebbe un esordio da titolare complicato come camminare su un tappeto di chiodi arroventati.