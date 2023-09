Pioli, conferenza Inter-Milan: "Giroud come Ibra? Di Zlatan ce n'è uno..."

MILANO - "Si pensa solo al derby di domani. Siamo a inizio campionato, abbiamo iniziato bene come l'Inter: vogliamo continuare così. Non sono curioso di vedere come affronteremo il derby. Ero curioso prima del Bologna, adesso no. Adesso sono convinto di come vogliamo affrontare la partita e di come l'abbiamo preparata. Sappiamo cosa proporre e cosa potrebbero proporre loro".