Il Milan e il ko contro l’Inter: questione di testa, di tattica e di cambi

Il primo scontro al vertice di stagione ha misurato la distanza che ancora esiste tra Inter e Milan. Una distanza dal punto di vista caratteriale, innanzitutto. La ferocia nerazzurra ha addentato i polpacci rossoneri, impedendo a lungo il ragionamento. Nelle prime tre giornate il Milan aveva raccolto applausi per la capacità di fraseggio e di aggiramento degli avversari con gli inserimenti di mezzali ed esterni favoriti dal movimento di Giroud. L’altra sera non si è vista, tranne che in occasione del gol di Leao: troppa leggerezza di fronte al senso al tempo e alla capacità di raddoppio nerazzurra. Come se il Milan si rivelasse di leggerezza eccessiva rispetto alla controparte. Quindi, ancora una volta in questo 2023, l’incapacità di saper rispondere alle mosse nerazzurre a livello tattico. Quella che era stata finora una delle chiavi rossonere - l’accentramento di Calabria e Theo per appoggiare il gioco - si è rivelato letale per i centrali difensivi, abbandonati in micidiali uno contro uno contro Thuram e Martinez, esaltatisi con i gol e con gli assist. E, nonostante fosse nota l’abilità interista nei cambi di fronte del gioco, ancora una volta è stata una delle risorse chiave della squadra di Inzaghi: vedi il gol del 3-1, quello su cui ha puntato molto il dito Stefano Pioli.