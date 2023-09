Champions, Ibrahimovic carica i tifosi Milan e scherza: "Pronto a giocare"

La sfida del Milan contro il Newcastle si avvicina sempre di più. Alle 18:45 i rossoneri di Pioli scenderanno in campo nella prima sfida della fase a gironi di Champions League contro gli inglesi dell'ex Sandro Tonali per cercare un riscatto dopo la brutta figura rimediata nel derby contro l'Inter . Chi continua a restare vicino alla squadra è Zlatan Ibrahimovic, ritiratosi al termine della scorsa stagione.

Ibrahimovic, il messaggio ai tifosi del Milan

Lo svedese ieri ha fatto visita a Milanello dove ha trascorso un po' di tempo al centro sportivo rossonero assistendo all'allenamento di ieri mattina della squadra e scambiando qualche chiacchiera con il tecnico Pioli e con gli ex compagni di squadra. Ma non solo. Zlatan, tramite i profili social del Milan, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a tutti i tifosi: "Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare, ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte! Continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!".