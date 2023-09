Milan, Ibrahimovic vede Cardinale: il futuro è un’ipotesi

Gerry Cardinale in pressing su Zlatan Ibrahimovic . Dopo la visita a Milanello alla vigilia del match contro il Newcastle, l’ex attaccante svedese ha incontrato presso il lussuoso hotel Portrait di Corso Venezia, in pieno centro di Milano, il fondatore di RedBird per un colloquio ad ampio raggio su quella che potrebbe essere una collisione di interessi tra i due, con il Milan come comun denominatore. Durato circa un’ora, nel faccia a faccia i due hanno discusso di diversi temi rimasti sotto segreto istruttorio . Non è un mistero che Cardinale apprezzi molto il personaggio Ibrahimovic nella sua totalità e sono diverse le ipotesi che si sono fatte larghe nel corso della giornata di ieri.

L’unica certezza è che, a stretto giro di posta, Ibrahimovic non tornerà in vesti dirigenziali al Milan ma in futuro prossimo non è un’opzione da poter scartare. Al vaglio, dalle poche informazioni emerse, ci potrebbe essere un ruolo da brand ambassador, per non intasare quelle che sono – ad oggi – le priorità imprenditoriali di Ibrahimovic, impegnato nel portare avanti quegli interessi extra calcio che ha coltivato nell’ultimo decennio di carriera. Poi, più avanti, chissà che non possa decidere di rimettersi i colori del Milan addosso con un ruolo più operativo. C’è chi lo invoca come club manager, come figura di raccordo dentro lo spogliatoio. Altri lo vorrebbero al fianco di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, ma – lo ribadiamo – si tratta solo di ipotesi di quella che potrebbe essere una sua collocazione futura dentro il Milan.

Di certo c’è che il club, fin dai giorni successivi alla sua decisione di ritirarsi culminati con il commovente addio al termine di Milan-Verona, gli ha sempre fatto sapere e capire che per lui le porte di Casa Milan e Milanello sono e saranno sempre aperte. La visita pre Newcastle, strumentalizzata fin troppo da chi ha parlato di “commissariamento” di Pioli, ne è la dimostrazione. Ieri Ibra ha assistito a Milan-Newcastle a San Siro, come aveva fatto intendere nel suo messaggio ai tifosi affidato ai profili social del Milan. E chissà che magari Cardinale non gli abbia anche prospettato un futuro ad Hollywood come attore, visto che Zlatan si è già cimentato in alcune comparse come in uno dei recenti episodi di Asterix. D’altronde, la sua presenza anche in diversi spot televisivi così come la sua partecipazione al Festival di San Remo ne hanno accertato le sue doti da showman anche in contesti esterni al rettangolo verde. I tifosi del Milan, però, sperano che Ibrahimovic possa tornare in società come figura forte sul lato sportivo. Il tempo ci dirà cosa succederà.

