Leao, tifosi Milan preoccupati: l’ultimo post social e il paradosso Uefa

Una settimana non facile sta per il Milan sta per chiudersi: prima il ko pesante nel derby contro l'Inter, poi il pareggio per 0-0 in Champions League contro il Newcastle . L'occasione per rifarsi arriverà sabato, quando i rossoneri affronteranno a San Siro l' Hellas Verona di Marco Baroni.

Giorni difficili anche per il numero 10 della squadra allenata da Stefano Pioli, ovvero Rafael Leao: il portoghese, infatti, è entrato nel mirino di alcuni tifosi sui social dopo la gara europea contro gli inglesi.

Leao e la story su Instagram

Negli occhi di molti supporter rossoneri è rimasto il clamoroso errore dell'attaccante davanti la porta del Newcastle, quando ha provato un complicato colpo di tacco lisciando il pallone. Occasione sciupata per la quale è arrivata anche una piccola "tirata d'orecchie" dal proprio tecnico. Nonostante una partita tutt'altro che brillante la Uefa, a sorpresa, ha premiato proprio Leao come Man of the Match. Non sono mancate le critiche da parte di diversi tifosi, critiche alle quali Leao ha risposto quest'oggi con una criptica story su Instagram. Il portoghese ha pubblicato una foto che lo ritrae di spalle, e poi tre emoji: una croce, una matita che firma un foglio, infine un grafico che indica una discesa. Un post che ha portato a tanti punti di domanda tra i tifosi del Milan e anche preoccupazione. In attesa di capire cosa volesse dire Leao, per l'attaccante si presenta subito l'occasione del riscatto. Nelle prossime due settimane quattro match ravvicinati: Hellas Verona, Cagliari, Lazio e, infine, il Borussia Dortmund in Champions League, dove proverà a timbrare il cartellino e a farsi perdonare l'errore col Newcastle.