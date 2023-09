Pioli, conferenza Milan-Verona e Leao: "Deve continuare così. Maignan ok"

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli apre il sabato della 5ª giornata di campionato ospitando (ore 15) il Verona . I rossoneri, che vestiranno la terza maglia, cercano il ritorno al successo dopo il ko nel derby e l'amaro pareggio in Champions League contro il Newcastle , così ha parlato l'allenatore alla vigilia del match: "Vincere è sempre importante, soprattutto per noi che arriviamo da una sconfitta in campionato. Non esistono partite facili, esiste solo la voglia di interpretarla bene con la qualità. Per noi c'è solo il Verona: è una squadra intensa, aggressiva e siamo preparati a questo. È importante tornare a fare tre punti".

Sui possibili cambi e lo stato della squadra

"Sto pensando di fare le scelte giuste per vincere la partita. Tutti i giocatori scalpitano. Ci saranno i primi 11, poi ci sono i cambi. E' importante la massima disponibilità dei giocatori, ci sarà spazio per tutti - aggiunge - Stiamo bene, siamo convinti di quello che facciamo e siamo convinti di fare la partita giusta domani".

Sui nuovi, Giroud e Jovic

"Il giudizio è positivo. Sono ragazzi di qualità e molto disponibili. Il periodo di ambientamento è finito perchè stiamo giocando tanto. Ovviamente servirà ancora un po' di tempo, ma si stanno inserendo bene. Sono già pronti per dare il loro contributo - aggiunge - Olivier sta molto bene, ma ovviamente va gestito. Non ha nessun problema fisico, è in ottime condizioni, poi vedremo che scelte farò. Luka ha avuto un'estate difficile, ha giocato poco, gli manca un po' di ritmo, ma sta bene. Non può avere un grande minutaggio, ma crescerà. Lui sa giocare a calcio, può darci delle soddisfazioni".

Su Leao

"Sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi in un campione. Deve gestire meglio alcune situazioni di gioco. È chiaro che le sue responsabilità aumentano, ma sta diventando più maturo. Non bisogna dare troppe responsabilità ad un singolo giocatore - aggiunge - Deve continuare così. Per diventare un campione deve sapere gestire le situazioni. Sta facendo passi importanti".