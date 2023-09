Bartesaghi conquista il Milan: Pioli ci crede, chi è il baby vice Theo

Piacere, Davide Bartesaghi . Calciatore del Milan , cresciuto nel settore giovanile del Milan, milanista. La carta d’identità dice che il ragazzo è nato il 29 dicembre 2005. Non può ancora fare tutte quelle cose per cui bisogna essere già maggiorenni, patente inclusa. A Milanello , a fare i primi allenamenti con la prima squadra, lo hanno accompagnato. Succedeva nell’estate 2022. Poi Bartesaghi ha giocato una stagione in Primavera ed è tornata l’estate, 2023. Quella della rivoluzione del Milan, in cui hanno lasciato tanti giocatori e altri sono arrivati.

Stefano Pioli ha deciso di metterlo alla prova durante tutta la preparazione estiva, portandoselo dietro e dandogli spazio anche nella tournée americana. Minuti in cui l’esterno sinistro ha saputo dare il meglio di sé, convincendo lo staff. Così, quando il mercato estivo ha portato Ballo-Touré via da Milano, Pioli e la dirigenza hanno deciso di non cercare a tutti i costi un vice Theo .

Milan, ecco Bartesaghi

Per le gare in cui non ci sarebbe stato il francese, si poteva utilizzare Florenzi, oppure… dare una chance al giovane Bartesaghi. Theo ha dato forfait per la gara di sabato e al 30’ della ripresa, Pioli ha chiamato il cambio: fuori Florenzi, dentro Bartesaghi. Con l’ex giallorosso che prima di uscire ha voluto, da giocatore esperto quale è, dire un paio di parole al debuttante. «È un giocatore forte, è stato bravo, perché non è entrato su un 4-0 o 5-0, ma in una partita tirata, vera», ha detto Florenzi a fine gara.

Bartesaghi, ragazzo d'oro

Del resto, sul ragazzo sia tra i compagni sia nell’ambiente Milan non si sente che parlare benissimo di ‘Barte’. Un ragazzo d’oro, che lavora a testa bassa per migliorare, senza sentirsi divo. Uno che ha dei valori sani, anche grazie alla famiglia, che lo accompagna e che gli sta vicina. Tutti tifosi milanisti, tra l’altro. Che saranno stati emozionati quanto il figlio al momento dell’ingresso in campo. Se poi quello di Bartesaghi sarà solo uno dei nomi ‘made in settore giovanile’ che verrà utilizzato da Pioli in stagione, si vedrà. Sono una manciata i ragazzi di Abate che bussano alle porte della prima squadra - ma bisognerà vedere in base alle esigenze di Pioli. Quel che è certo è che con un inizio di stagione esaltante (è prima a punteggio pieno dopo 4 gare e ha vinto rotondamente all’esordio in Youth League) la Primavera rossonera sta formando talenti che presto potrebbero andare a integrare la rosa milanista.