"Vogliono far vincere l'Inter", e arriva il like di Leao: il caso

Like di Leao, il caso social

L'attaccante portoghese, infatti, ha messo like ad un tweet pubblicato da un account di fede rossonera, che metteva a paragone il gol segnato e convalidato a Dimarco contro l'Empoli con uno annullato al Milan, e precisamente a Bennacer, nel derby di Coppa Italia di due anni fa. In entrambe le occasioni la questione era quella del disturbo alla visuale del portiere in posizione sospetta. Nella gara del Castellani, nello specifico, ha fatto discutere il posizionamento di Bastoni. A destare scalpore per il like di Leao è sì per la questione del gol ("Al Milan viene annullato. All'Inter viene convalidato" recita l'utente) ma anche e soprattutto per la parte finale del tweet: "Che Paese modesto che siamo Serie A. Vogliono farli vincere quest'anno". Il prossimo derby di campionato, fissato per il prossimo aprile, si preannuncia già infuocato.