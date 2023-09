Milan, Adli e un centrocampo tutto nuovo contro il Cagliari

Una mediana inedita debutterà questa sera a Cagliari e per la prima volta il Milan non avrà in campo nessun protagonista del centrocampo della stagione 2021-22, quella dello scudetto.

A Kessie e Tonali (ceduti) e Bennacer (infortunato) si è unito anche Krunic, ko sabato col Verona. Stefano Pioli si affiderà dunque a tutti elementi nuovi, così come Yacine Adli, da una stagione a Milanello, ma di fatto una novità a livello di titolari. Il tecnico darà al francese le chiavi della regia e Adli avrà così una grande chance di mettersi in mostra, oltre al fatto di poter essere testato nel ruolo nel quale ha deciso di reinventarsi nel corso dell’estate. Un esame che potrebbe essere determinante per il suo coinvolgimento futuro all’interno delle rotazioni rossonere, specialmente ora che Krunic è fermo ai box, senza contare che Reijnders non potrà giocarle tutte, passando dal ruolo di mezzala a quello di regista.

Adli, la prima e l'ultima

La prima e ultima volta che Adli ha giocato da titolare in campionato risale al 18 ottobre 2022, quando Pioli - a sorpresa - lo lanciò dal primo minuto a Verona contro l’Hellas, salvo poi pentirsi della scelta fatta e sostituirlo dopo un'ora. Giocatore elegante, ma spesso definito troppo lento sia nei movimenti sia nelle letture, l’ex Bordeaux dovrà dimostrare di aver capito la lezione e di aver velocizzato il modo di pensare e di agire. Il Milan ha bisogno anche di lui, ma Adli stesso deve dimostrare di poter essere un elemento da squadra di alta classifica e con ambizioni importanti.

Il nuovo centrocampo rossonero

Ai suoi lati avrà Loftus-Cheek e lo stesso Reijnders che torneranno a occupare le loro posizioni canoniche nel centrocampo a tre, ovvero quelle di mezzali. Un centrocampo nuovo di zecca, dunque, che dovrà prendere in mano le redini della partita, perché il Milan ha bisogno di dare continuità di risultati incampionato prima di poter pensare alla già delicata trasferta di mercoledì prossimo in Germania, dove giocherà in casa del Dortmund. Il Cagliari è alla ricerca di punti e identità, ma il Milan a sua volta ha bisogno di un cammino netto per rimanere nella scia dell’Inter e anche per rialzarsi definitivamente dalla scoppola del derby.

L'attacco scelto da Pioli

Pioli, oltre a un centrocampo tutto nuovo, manderà in campo anche un attacco totalmente plasmato dal mercato estivo. Giroud e Leao andranno inizialmente in panchina e il trio offensivo sarà formato da Chukwueze, Okafor e Pulisic, così spostato sulla corsia di sinistra, laddove ha fatto vedere cose interessanti nel precampionato. Non sono partiti per Milano né Maignan né Jovic, rimasti a Milanello per lavorare in vista della Lazio.