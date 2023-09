Pagelle Cagliari-Milan: Tomori alla Pippo Inzaghi, Luvumbo assatanato

CAGLIARI - Il Milan sbanca l'Unipol Domus per 3-1 e aggancia l' Inter in testa alla classifica del campionato di Serie A . La squadra di Pioli ha rimontato il Cagliari grazie al tris firmato da Okafor , Tomori e Loftus-Cheek . Ecco i voti della gara

CAGLIARI

Radunovic 4.5: Protagonista, in negativo, sull’1-1, visto che perde un facile pallone su cross di Pulisic. Poi salva su Theo, ma sull’angolo arriva la sassata di Reijnders che devia, senza fortuna, sul ginocchio di Tomori. Freddato dalla distanza da Loftus-Cheek

Wieteska 5.5: Controlla Pulisic per 40’, poi va in affanno. Esce per questioni tattiche e perché ammonito

Oristanio (1’ st) 6: Impegna Sportiello

Dossena 6: Un paio di chiusure importanti

Hatzidiakos 6: Attento, dal suo lato il Milan non sfonda

Zappa 5.5: Ha spazio e spinge molto in avvio, ma subisce i dribbling di Pulisic

Sulemana 5.5: Quando Reijnders si accende, fatica a tenerlo

Makoumbou 5.5: A protezione della difesa, ma poco altro

Nandez 6.5: Si propone molto in fase offensiva, è una spina nel fianco. Bello il tocco per Luvumbo-gol. Mezzala sinistra, poi ala su entrambe le fasce: è l’ultimo a mollare

Augello 6: Bene in fase di contenimento: non abbocca alle finte di Chukwueze e in diagonale respinge molti cross

Petagna 5.5: Fa a sportellate con Thiaw, si nota solo per una sponda

Shomurodov (23’ st) 5.5: Non incide

Luvumbo 7: Assatanato, il tracciante di sinistro con cui sblocca la gara è solo la gemma più splendente

All. Ranieri 5.5: Nandez e Luvumbo non bastano, ma senza l’errore di Radunovic chissà come sarebbe andata. La salvezza passerà da gare diverse