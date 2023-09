Adli, la promessa a Tomori e l'amore per il Milan. Sousa: "Nuovo Zidane"

"Ho aspettato e anche sognato questa serata ma ci volevano anche lavoro e pazienza. Ce li ho sempre messi, dando tutto per avere questo momento, ma so che è solo una partita e voglio fare di più. Oggi ho dimostrato che ci sono e che posso aiutare”. Lo ha dichiarato Yacine Adli ai microfoni di Sky dopo la partita vinta dal Milan sul campo del Cagliari . Il centrocampista rossonero, contro i rossoblù, ha debuttato da titolare in questa stagione, giocando a centrocampo davanti alla difesa.

Proprio sul ruolo, ha spiegato: “Se mi piace fare il play anziché la mezzala? Ho sempre giocato un po’ ovunque: ho iniziato centrale, poi mezzala, trequartista e anche esterno, quindi la posizione mi va bene. Quando Pioli mi ha chiesto se potevo giocare davanti alla difesa, gli ho detto: ‘Fammi giocare dove vuoi, per questa maglia mi puoi mettere anche terzino; ci sono e ci sarò sempre’”.

Adli, le parole sul mercato e il paragone di Paulo Sousa

Sul mercato: "L’ultimo anno era stato complicato, ho vissuto momenti difficili perché come ogni giocatore volevo giocare. Al Milan sono sempre stato bene, con lo staff e con i compagni, quindi non avevo nessuna intenzione di andare via. Il primo giorno ho parlato con il mister, che mi ha detto che avrebbe cambiato il modo di giocare e che avrei trovato meno spazio. Tomori allora mi ha chiesto cosa avessi intenzione di fare, e io gli ho risposto: 'Rimango qui e gioco, te lo prometto'. E adesso sono felice”. Adli è stato poi elogiato in modo particolare da Paulo Sousa, suo ex allenatore ai tempi del Bordeaux: “Ci vogliamo sempre molto bene, Adli è un ragazzo straordinario, super creativo. Un lavoratore esemplare, per me il nuovo Zinedine Zidane per le qualità tecniche. Ha bisogno di continuità” ha detto l'attuale tecnico della Salernitana sul calciatore del Milan.