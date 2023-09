Milan, che gol nel bilancio! In utile dopo dopo 17 anni

Sono giorni felici per il Milan: la vittoria di Cagliari firmata dai nuovi arrivi, il primato in classifica riagguantato in condominio con l'Inter, dopo che la batosta nel derby aveva messo in crisi diverse certezze sui rossoneri; il progetto del nuovo stadio nell'area San Francesco di San Donato Milanese con un investimento annunciato di un miliardo di euro e l'auspicata fine dei lavori nel 2028.