Milan extralarge per essere al top su ogni fronte

INVIATO A MILANO – La rosa ristretta era stato uno dei limiti della passata stagione del Milan. Troppi i fronti da gestire per farlo con un gruppo in cui era evidente la differenza di livello tra i cosiddetti “titolarissimi” e il resto della compagnia. Morale: Stefano Pioli aveva potuto giocare poco sui cambi, spremendo l'undici di base, con il risultato di non arrivare fino in fondo a ognuno dei traguardi da tagliare. Una lezione che la società, dopo aver congedato a giugno gli uomini mercato Paolo Maldini&Frederic Massara, ha mostrato di aver imparato, mettendo a frutto il tesoretto della Champions League cui sono andati ad aggiungersi i milioni della cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Non ci sono stati investimenti sostanziosi su un solo giocatore, ma la scelta di suddividere i soldi a disposizione per allargare il più possibile l'organico di Pioli con elementi all'altezza.

Milan, l'arma in più di Pioli

Così, dopo le prime quattro giornate in cui l'undici titolare non era mai stato modificato, è arrivato il primo crash-test stagionale, tra impegni ravvicinati di campionato ed europei. Il tecnico ha cambiato le formazioni, per scelta e per necessità (vedi gli infortuni di Krunic, Maignan e Kalulu, più gli affaticamenti di Theo Hernandez e Calabria), ricevendo risposte positive. Sono state quelle di Sportiello tra i pali, di Pobega e Adli - che c'erano già, ma il secondo è una riscoperta - insieme con Musah a centrocampo, di Okafor e Chukwueze in attacco. Il Milan ha saputo riprendersi con il Newcastle dalla batosta incassata nel derby, cui hanno fatto seguito le vittorie con Verona e Cagliari, nel turno infrasettimanale. Impegni con brevi intervalli di tempo che, la passata stagione, avevano fatto dannare i rossoneri. Oggi, con un organico completo, la situazione è differente e permette di far tirare il fiato ai titolarissimi (attesi al ritorno in campo nel big-match contro la Lazio). E, di conseguenza, di essere competitivi per ogni obiettivo da raggiungere.