Pioli insiste: "Juve favorita, ma lo scudetto non è matematico"

"Volevamo palleggiare meno in mezzo al campo cercando di più la profondità, ma qualche volta abbiamo forzato troppo prendendo qualche ripartenza nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati più compatti ed energici, con entusiasmo e voglia superiore vincendo meritatamente una partita difficile. Non è facile giocare ogni tre giorni". Lo ha detto Stefano Pioli a Dazn dopo la vittoria del Milan contro la Lazio . Sui singoli : "Adli può essere più intraprendente, si è visto forse che era alla prima partita a San Siro ma sta crescendo. È ormai un titolare e può giocare in qualsiasi partita, sono contento perchè ha lavorato molto per arrivare fin qui. Anche Musah sta crescendo tanto, lo vorrei più ordinato ma lui è più un giocatore di aggressione. Oggi ha favorito molto gli inserimenti di Pulisic. Sarebbe un peccato se si fermasse Loftus-Cheek, ha un problema agli addominali e speriamo non sia niente di grave. Peccato, perchè stava molto bene".

Pioli, le parole sull'attacco e sulla Juve

Capitolo attaccanti. "Okafor titolare a Dortmund? Bene così, più dubbi ho e meglio è. Con Giroud è tutto ok, oggi era solo arrabbiato perchè non ha segnato nel giorno del uso compleanno. C'è anche Jovic che sta crescendo, vedrò le scelte da fare in vista del Borussia", ha spiegato Pioli. Poi, sulla partita contro il Borussia Dortmund in Champions: "Loro sono una squadra, soprattuto in casa, con grande energia e qualità. Sono una squadra intensa, che unisce intensità e fisicità a giocatori di qualità. Sarà un grande ambiente, ma ci prepareremo bene perchè sarà una partita non decisiva ma molto importante". Infine, sulla replica di Allegri sulla Juve favorita: "Chi non gioca le coppe secondo me è favorito, ma non è matematico che la Juve vincerà lo Scudetto e anzi speriamo che non lo vinca".