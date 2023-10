Milan, col vero Leao è tutto un sogno: la rinascita dopo il derby flop

Leao ispirato, doppietta di assist

Una doppietta di assist per salire così a quota tre passaggi vincenti dopo il primo, servito a Theo Hernandez alla seconda giornata, il 26 agosto, sempre a San Siro contro il Torino. Tre assist e tre gol in sette giornate: Leao è partito forte, confermandosi l’uomo in più del Milan. È vero che in questa stagione, come successo nell’infrasettimanale a Cagliari, Pioli potrà ogni tanto farlo rifiatare, potendo spostare sulla sinistra Pulisic o inserendo qualche volta da esterno Okafor, ma il portoghese è l’arma illegale del Milan. Lo statunitense ha giocate di qualità e vede la porta, ma non è Leao. Quando il numero dieci rossonero sta bene, è in giornata, non è marcabile, non è arginabile. Non c’è terzino che tenga, non c’è raddoppio che funzioni. Proprio la continuità di gara in gara e dentro i 90 minuti, rimane il tallone d’Achille di Leao, comunque migliorato in questo aspetto: se c’è una cosa che va sottolineata sul portoghese, è infatti la crescita continua e progressiva che ha saputo avere di stagione in stagione. A beneficiare della giornata ispirata di Leao, ieri sono stati i suoi compagni di reparto, prima Pulisic e poi Okafor, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato a Cagliari: «Sono felice per il gol e per aver preso i tre punti: c'era una grande atmosfera, sono tre punti meritati - ha raccontato a fine partita lo svizzero -. Il secondo gol di fila? Sono concento di essere qui, mi sento bene sono un tifoso del Milan. Per me non è importante il ruolo, ma aiutare la squadra. A Salisburgo giocavamo con due punte, posso giocare in mezzo o sulla fascia sinistra: sono le posizioni che preferisco». Due gol in Serie A per Okafor, tre per Pulisic, tornato a segnare dopo i primi squilli di agosto con Bologna e Torino: «Abbiamo spinto tanto e il gol era solo questione di tempo - ha analizzato lo statunitense, protagonista a Cagliari nelle tre azioni in cui il Milan ha trovato la rete -. Non sono qui da molto, ci stiamo iniziando a conoscere e mi sto divertendo. Se ho un obiettivo di gol? Non voglio dire il numero, ma voglio segnare o far segnare il più possibile». Pulisic mercoledì sarà l'ex di turno in Champions contro il Borussia, ma il pensiero va allo scudetto: «Dobbiamo prendere una partita alla volta, se continuiamo così avremo una buona chance di vincere».