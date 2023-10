Scaroni, il MiIan, Ibrahimovic, Pioli, la Champions e il record di bilancio

Primo in classifica con l'Inter, alla vigilia del secondo impegno di Champions League, in trasferta a Dortmund contro il Borussia; presidente del Milan in carica dal 21 luglio 2018 e presidente dell'Enel dopo essere stato per nove anni amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, 76 anni, oggi pomeriggio ha giocato a tutto campo nell'etere della "Politica nel pallone", la storica trasmissione condotta da Emilio Mancuso su Gr Rai Parlamento, giunta alla puntata n.708. L'ho incrociato insieme con Guido Vaciago, direttore di Tuttosport e Daniele Dallera, capo dei servizi sportivi del Corriere della Sera. Sono giorni felici per il Milan, in campo e fuori dal campo: è stato presentato il progetto del nuovo stadio nell'area San Francesco di San Donato Milanese con un investimento annunciato di un miliardo di euro e l'auspicata fine dei lavori nel 2028; è stato confermato il primo utile di bilancio dopo diciassette (17) anni consecutivi di passività. Alla fine di ottobre, in sede di assemblea dei soci, RedBird potrà brindare al risanamento dei conti del club: l'ultimo si registrò nel 2006, ai tempi di Berlusconi (+2,5 milioni di euro).