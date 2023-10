Diretta Borussia Dortmund-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan vuole i primi tre punti della campagna europea. Nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League i rossoneri visiteranno il Borussia Dortmund, che nella prima sfida ha perso 0-2 contro il Psg. La squadra di Pioli è in un ottimo momento di forma ed è reduce dalla vittoria casalinga in campionato contro la Lazio di Sarri, mentre all'esordio europeo ha ottenuto un pareggio senza reti contro il Newcastle dell'ex Tonali. Il tecnico rossonero ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia, spiegando che si tratta di "una partita importante per lo sviluppo del girone, ma poi ne mancano altre quattro".