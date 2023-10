Pioli: "Zero gol in due gare il peccato Milan. Ora tutto col Psg"

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare il pari in trasferta del Milan sul campo del Borussia Dortmund in Champions League. Il tecnico rossonero ha commentato: "Credo che nel primo tempo ci sia mancata un po' di pulizia tecnica per abbassare i ritmi della partita, mentre nel secondo abbiamo avuto occasioni importanti. È un peccato. È stata la classica partita da Champions per intensità ma non siamo riusciti a portare la vittoria a casa e ci dispiace. L'intenzione era di alzare il baricentro recuperando tanti palloni che però abbiamo gestiti male. Bisogna dar merito anche agli avversari che hanno giocato una partita di qualità, come trovi a questo livello".