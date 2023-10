Milan, Cardinale ha già battuto un record: negativo...

Gerry Cardinale , suo malgrado, ha già battuto un record nella storia del Milan : mai i rossoneri erano rimasti a secco per quattro partite consecutive nelle coppe europee . Mr Red Bird, ovviamente, è l’ultimo tra i responsabili per questa astinenza da record, però è evidente come questo non sia granché come biglietto da visita per il suo Milan, un club che punta a conquistare sempre più posizioni sui mercati internazionali: e la Champions è la vetrina più luminosa che offre il calcio europeo. Un filotto iniziato con il doppio euroderby in semifinale con l’ Inter e proseguito con gli 0-0 contro Newcastle ed, è storia recente, Borussia Dortmund : pareggi che rendono alquanto complicata la corsa agli ottavi per i rossoneri, con la doppia sfida contro il Paris-Saint Germain ( 25 ottobre-7 novembre) diventata già in uno spareggio per restare in linea di galleggiamento.

Per quanto riguarda l’astinenza record, l’unico filotto che ricorda quello odierno nella storia delle coppe europee è quello del 2006/07 (quando il Milan, peraltro, alzò la Champions nel cielo di Atene), ma almeno un paio di asterischi rendono i due dati alquanto differenti. Il primo è legato al fatto che, pur sconfitto ad Atene dall’AEK (1- 0), il Milan si era qualificato matematicamente per la seconda fase al primo posto del girone (e quindi Carlo Ancelotti, nel match perso con il Lille a San Siro per 0-2, mandò in campo tutti i panchinari). Inoltre, nella sfida degli ottavi di finale con il Celtic un gol il Milan lo segnò con Kakà - ai supplementari giocati a San Siro, dopo lo 0-0 dell’andata in Scozia - a differenza di quanto accaduto nell’euroderby quando il Diavolo, oltre a non segnare, ha perso entrambe le sfide con l’Inter.

Pioli e la gestione di Giroud. Intanto Leao...

Questo Milan si è fermato al gol segnato da Olivier Giroud contro il Napoli al Maradona il 18 aprile: rete, paradossalmente, manifesto dei problemi che ha poi avuto il Milan. Nell’euroderby Leao è stato una comparsa causa infortunio, mentre le prime due gare di questa edizione di Champions hanno evidenziato come occorra ripensare il modo di gestire il totem francese che, non essendo un robot, fatica ormai a giocare più partite ad alta intensità una in fila all’altra. La sfida con il Newcastle era arrivato dopo il derby, quella con il Borussia Dortmund dopo la Lazio e il francese ha regolarmente pagato dazio alla fatica. Per quanto riguarda Leao (che il 18 aprile a Napoli, dopo l’errore di Ndombelé, seminò gli avversari prima di confezionare l’assist-cioccolatino a Giroud), al Westfallenstadion ha mostrato, quando si è acceso, di essere un giocatore di categoria diversa rispetto agli altri, problema è che i pochi lampi hanno fatto seguito a troppe pause.

Il malumore - esplicitato anche dall’autocritica fatta in tv al fischio finale - ha lasciato evidentemente strascichi, altrimenti non si spiegherebbe la dura reazione social da parte del portoghese alle critiche di Antonio Cassano. «Leao ha fatto due-tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta e non rientra - le parole sferzanti dell’ex alla Bobo Tv - fa qualche sgroppata a tutta velocità, palla avanti e basta, ma in queste partite devi fare la differenza. Sbaglia sempre la giocata: l’unica giusta è l’idea dell’uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare dieci palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31». Altrettanto sferzante la risposta: Leao ha postato il video sulle critiche alla sua prestazione con cinque faccine che ridono fino alle lacrime e quattro pagliacci. Segno di un certo nervosismo non ancora smaltito. Peraltro giustamente, visto quanto combinato dal dieci finora in Champions.