Milan, senza un altro Giroud sono guai

INVIATO A GENOVA - Olivier Giroud, vecchio bucaniere classe 1986 come Edin Dzeko, a Dortmund (e, prima ancora con il Newcastle) ha dimostrato che non è più in grado di reggere due gare ad altissima intensità (l’esordio in Champions League arrivava dopo il derby; la gara in Vestfalia dopo lo scontro con la Lazio). Sarebbe la scoperta dell’acqua calda - anzi, lo è -, il problema è che il Milan ha deciso di posticipare l’acquisto di un grande attaccante al 2024. L’Inter, al contrario, Dzeko lo ha rottamato una volta in scadenza di contratto, prendendo al suo posto Marcus Thuram che era il grande obiettivo pure del Milan (quindi il grande attaccante lo cercavano, ma a parametro zero...). Dopo la sosta, il calendario riserverà una in fila all’altra Juventus, Psg al Parco dei Principi e Napoli al Maradona: tre tappe dolomitiche in cui difficilmente Stefano Pioli rinuncerà il suo totem.