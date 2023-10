Theo Hernandez salta la Juve: cos'è successo in Genoa-Milan

Il big match tra Milan e Juventus non vedrà la presenza di uno dei principali protagonisti. I bianconeri di Allegri , reduci dalla bella vittoria nel derby della Mole contro il Torino , affronteranno i rossoneri a San Siro al rientro dalla sosta per le Nazionali.

Theo Hernandez, l'ammonizione contro il Genoa

Chi non prenderà sicuramente parte alla sfida in programma il 22 ottobre è Theo Hernandez. L'esterno francese, pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, era infatti diffidato ed ha rimediato un cartellino giallo nella sfida di Marassi contro il Genoa. La decisione dell'arbitro è arrivata al 21' del primo tempo, dopo che il francese aveva effettuato due falli consecutivi in poco tempo. Un problema sicuramente non di poco conto per il Milan in vista della sfida contro la Vecchia Signora.