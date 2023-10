Maignan, follia e rosso in Genoa-Milan. Giroud in porta fa il fenomeno!

GENOVA - Incredibile finale al Ferraris tra Genoa e Milan con Mike Maignan espulso al 99' per un'uscita avventata. L'estremo difensore rossonero, su lancio lungo, è uscito dall'area colpendo di testa la sfera ma nel farlo ha colpito con il ginocchio la base del collo Ekuban. L'arbitro ferma il gioco anche perché Maignan ha eseguito un altro intervento di testa ma nel rientrare si è accasciato a terra per la botta del primo contratsi. Chiamato al Var Piccinini decide di espellere il portiere francese per gioco pericoloso, dopo Theo Hernandez anche Maignan non sarà a disposizione di Pioli nel big-match contro la Juventus dopo la pausa nazionali.