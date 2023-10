Giroud portiere e Pulisic gol: Genoa ko e Milan primo. scavalcata l'Inter!

Il Milan si prende la vetta della classifica con una partita folle dove succede di tutto. I rossoneri di Pioli , nel match valido per l'ottava giornata di Serie A , hanno vinto 1-0 in casa del Genoa sfruttando il passo falso dell' Inter in casa contro il Bologna . Ora i rossoneri sono a +2 sulla squadra di Inzaghi , riallontanando la Juventus che nel pomeriggio si è imposta per 2-0 nel derby della Mole contro il Torino . Il Milan sale così a quota 21 punti, a +4 sulla Vecchia Signora che affronterà al rientro dalla sosta per le Nazionali.

Genoa-Milan, la partita

Il primo tempo non offre grandi spunti di interesse, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. L'unico episodio da segnalare è il cartellino giallo rimediato da Theo Hernandez al 21' che non gli consentirà di scendere in campo nel big match contro la Juventus. Nella seconda frazione di gioco Pioli inserisce prima Pulisic e Leao e successivamente Giroud per provare a sbloccare il punteggio. La partita si anima maggiormente e il Milan ci prova in più di un'occasione trovando il gol del definitivo 1-0 con la rete siglata da Pulisic all'87'. Caos nel finale: al 99' Maignan si fa espellere per un intervento folle su Ekuban e in porta, per gli ultimissimi attimi del match, ci va Giroud. Tutto questo prima del secondo giallo per l'estremo difensore del Genoa Martinez e dell'ultimo intervento del "portiere" francese che blinda il risultato.