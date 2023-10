Pioli: "Ora Juve, Psg e Napoli. Milan in testa? Siamo squadra"

Il Milan vola in testa alla classifica dopo una partita in cui è successo di tutto. I rossoneri hanno vinto 1-0 in casa del Genoa grazie al gol di Pulisic e con Giroud improvvisato portiere dopo il cartellino rosso per l'entrata di Maignan . Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Stefano Pioli , che ha dichiarato: "Giroud? Non c'è mai capitato, è stata una sorpresa. In porta voleva andare Pulisic ma gli ho detto che era troppo piccolo. Sono successe cose strane, è stata difficile ma l’abbiamo condotta bene. È stata una vittoria di mentalità, carattere e forza".

Il tecnico rossonero ha proseguito: "Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato 5 partite in trasferta su 8 e questa vittoria ci deve dare tanta convinzione per il futuro. Va dato grande merito ai nostri giocatori per averci creduto fino alla fine. Classifica? È troppo presto, lotteranno in 3 o 4 per lo Scudetto. La vittoria di oggi è importante per la fiducia e per l’autostima dopo un periodo tosto. Riuscire dopo 3 giorni a mettere una prestazione con così tanta energia è un’ottima cosa".

Pioli, gli impegni in Champions League e Jovic

Pioli ha continuato: "Derby? È andato male tutto, ma non potevamo fermarci lì. Le partite in Champions ci sono servite per migliorarci. La settimana dopo la sosta sarà ancora più impegnativa: Juve, Psg e Napoli saranno complicate. Abbiamo tanti giocatori che possono risolverci la partita. Questa sera non era facile. Potevamo andare in vantaggio anche nel primo tempo, nel secondo siamo stati più bravi a gestire la palla. Ho un gruppo di giocatori forti che lavorano tanto e bene insieme. Ci è mancata un po’ di precisione ma bisogna dire anche che il Genoa ha fatto una fase difensiva con una solidità importante". Infine, un commento sulla prestazione di Jovic: "Sa giocare a calcio, la partita di oggi gli farà molto bene a livello mentale. Da noi sta trovando fiducia, sta lavorando molto bene".