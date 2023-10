Pulisic, stop di braccio in Genoa-Milan? Le immagini sono eloquenti

Gol Pulisic, la dinamica ed il Var

All'89' Musah crossa dalla destra nel cuore dell'area, l'ex Chelsea stoppa la sfera, si gira e di mancino batte Martinez. Lo stop del giocatore del Milan è sotto la lente d'ingrandimento, infatti Pulisic ferma la sfera tra pettorale e bicipite destro. In tempo reale nessuno dei giocatori in campo se ne è accorto per la rapidità dell'azione, ma al Var hanno lungamente analizzato frame per frame la sequenza. Dopo più di 2 minuti di revisione si è deciso di convalidare la rete rossonera: alla base della decisione il fatto che non ci fossero immagini chiare/nitide per avere la certezza di cambiare la chiamata sul campo. Immagini che però non sembrano così confuse. È importante ricordare che da regolamento in fase di attacco qualsiasi tocco di braccio o di mano deve essere sanzionato, a prescindere dalla volontarietà del gesto.