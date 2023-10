Giroud, Genoa-Milan e l'aneddoto all'Arsenal: tifosi impazziti sul web

"Ho fatto una grande parata". Olivier Giroud è entrato nella ripresa di Genoa-Milan e mai si sarebbe aspettato di finire il match tra i pali con i guanti e la maglia di Maignan. Eppure è successo, una sorpresa al Marassi in una gara davvero folle sotto tanti punti di vista. Nel finale poi è stato anche decisivo, oltre che fortunato sulla traversa di Gudmundsson, con l'uscita sui piedi di Puscas per togliergli la possibilità di poter segnare. Una particolarità, o forse no... perché "da piccolo mi piaceva andare in porta" e non solo da bambino perché anche all'Arsenal, in allenamento, l'attaccante francese si è dilettato tra i pali assieme agli ex compagni Xhaka e Kolasinac.