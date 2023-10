Giroud, attaccante-portiere: Il Milan mette in vendita la maglia verde

MILANO - Olivier Giroud, come ha promesso lui stesso, incornicerà la maglia di Maignan che ha indossato nei minuti finali della partita di sabato sera contro il Genoa . Ma qualche tifoso dal Diavolo farà altrettanto acquistando la maglia verde da portiere del Milan personalizzata col nome del giocatore francese e il suo numero 9 che per l’occasione troverà per qualche giorno nei negozi ufficiali o sullo store on-line del club rossonero, che ieri ha deciso di lanciare questa iniziativa sfruttando la Giroud-mania esplosa dopo la coraggiosa uscita dell’improvvisato portiere su Puscas. Dai gol scudetto alla parata che ha riportato il Milan in testa alla classifica, tant’è che ieri il numero 9 rossonero sul sito della società nella sezione squadra ha lasciato il reparto d’attacco, finendo in quello dei portieri. Un’iniziativa che aveva già preso la sera precedente l’account social della nazionale francese che aveva inserito Giroud fra i portieri convocati da Deschamps: «Quindi, dobbiamo aggiornare l’elenco» il post scherzoso con la foto di Giroud in maglia da portiere insieme al solito Maignan, Areola e Samba.

La parata di Giorud contro il Genoa

In questo avvio di stagione il francese è finito spesso al centro delle discussioni intorno al mondo rossonero per la scelta del club di affidarsi ancora a lui, fresco 37enne, come punta titolare; questa volta però si parlerà di Giroud non per l’assenza di una vera alternativa di spessore alle sue spalle. Olivier-Olly, come hanno sottolineato tanti appassionati ieri sui social e non solo, per una sera è diventato Benji; ricordando il famoso cartone animato giapponese dove le stelle erano il fantasista Oliver Hutton e il portiere Benjamin Price. Ma Holly, quello del cartone, i guantoni non li aveva mai messi, al massimo bloccava con piede, stomaco o faccia qualche tiro sulla linea di porta. No, Giroud senza paura in un momento delicatissimo della partita, ha preso il posto dell’amico e connazionale Maignan e ha respinto il Genoa, prima soffiando sulla punizione di Gudmundsson che dopo un rimpallo è finita sulla traversa, quindi volando su Puscas.