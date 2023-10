Milan, Theo Hernandez cattivissimo: è il più ammonito del campionato

Chiamatelo Gru Hernandez . Gru, come il protagonista insieme ai Minions di “Cattivissimo me”, fortunata serie di film di animazione di successo dal 2010 ai nostri giorni. Theo Hernandez in questo avvio di stagione, oltre ad aver avuto un rendimento non ancora all’altezza della sua recente storia, ha indossato il mantello del “cattivo”, ricevendo in 7 gare di Serie A, addirittura 5 cartellini gialli (il milanista è il giocatore più ammonito del campionato) che lo costringeranno a seguire dalla tribuna di San Siro la sfida contro la Juventus di domenica 22 alla ripresa del campionato. Un ruolino di marcia degno degli stopper più arcigni degli anni ’80, ma non solo.

Le ammonizioni

Già, perché chi pensa che Theo Hernandez abbia preso le 5 ammonizioni a seguito di una serie infinita di falli, si sbaglia. Il terzino francese, infatti, ha commesso solo 7 falli in altrettante partite di campionato e in tre occasioni - Inter (fallo tattico su Mkhitaryan), Lazio (entrata dura su Isaksen con successiva reazione esagerata) e Genoa (intervento evitabile a metà campo su Frendrup, sanzionato poi a fine azione dall’arbitro che lo aveva già avvisato dopo due falli su Sabelli e Gudmundsson) - ha ricevuto il cartellino giallo. Le prime due ammonizioni, invece, Theo Hernandez le aveva ricevute nelle prime giornate contro Bologna e Torino per proteste. Insomma, tolta l’ammonizione ricevuta contro l’Inter, nelle altre occasioni il francese è probabilmente andato oltre un certo limite. Un difetto già palesato anche in passato, ma che in questa circostanza va ovviamente a penalizzare la squadra che lo perderà in una partita fondamentale nell’economia di questo inizio campionato. Come detto, Theo Hernandez - che del Milan è vice-capitano, un motivo in più per stare maggiormente attento - in queste prime uscite non è ancora riuscito a esprimersi al meglio. Non ha commesso particolari errori e, tolte un paio di partite non brillanti come il derby (dove è mancato tutto il Milan) e proprio l’ultima di sabato a Marassi col Genoa, ha sempre strappato la sufficienza, tant’è che su “Tuttosport” la sua media voto complessiva fra campionato e Champions League è di 6.22. Non si è visto, però, se non in rare circostanze, il “treno” schiacciasassi che ha sempre fatto la differenza.

Theo frenato

Se sia una questione di stanchezza, mentale o tattica - il passaggio al 4-3-3 e le richieste di Pioli di accentrarsi spesso potrebbero averlo frenato -, non è chiaro, ma è evidente che il Milan si aspetti qualcosa in più da un giocatore che finora ha segnato un gol (nel 4-1 contro il Torino) e servito zero assist. La sua percentuale di precisione di passaggi non è alta (86%), così come l’efficacia nei dribbling (6 riusciti su 14 tentati) e nei cross (3 riusciti su 8). Il Milan finora è riuscito comunque a sopperire a un Theo Hernandez meno incisivo del solito, dunque Pioli non può che sperare di migliorare ulteriormente le performance della squadra quando il francese tornerà ai suoi livelli. Ora Theo Hernandez è in nazionale con Maignan - oggi è atteso il comunicato del giudice sportivo, si va verso una sola giornata di squalifica per "grave fallo di gioco" e non per "condotta violenta" - e Giroud: la sua maglia da portiere è già andata esaurita nei negozi fisici e online del Milan.