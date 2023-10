Ibrahimovic-Milan sempre più vicini. Sarà Zlatan a decidere quando tornare

Nella lunghissima intervista rilasciata all'inizio di ottobre al giornalista inglese Piers Morgan per il suo fortunato programma "Uncensored" (su Youtube) sinora 1,5 milioni di visualizzazioni, Zlatan Ibrahimovic aveva parlato a tutto campo, di cose inglesi e italiane, arabe e saudite. Giudizi tranchant, secondo lo stile del personaggio, come quello sull'esodo estivo di calciatori verso la Saudi League .

"Un giocatore è già ricco e là ci va per un ingaggio folle: ma questo ti cambia la vita? Morirai prima ancora di aver speso tutti quei soldi. Io ho avuto offerte dalla Cina e pure dall’Arabia. Ma certi giocatori devono chiudere la carriera ad alti livelli, essere ricordati per il proprio talento e non per quanto hanno guadagnato: è per questo che ci alleniamo tutti i giorni. Io credo che quei giocatori che hanno raggiunto un alto livello non possano finire a un livello inferiore. La Cina mi ha offerto 100 milioni prima di andare in America, ma ho rifiutato, perché non era quello che volevo“.

Futuro al Milan, Ibra deciderà quando

Interessante la digressione su che cosa faccia adesso Zlatan: "Sono passati soltanto tre mesi da quando ho lasciato l'attività, ma faccio molte più cose adesso rispetto a quando giocavo. Ho le mie collaborazioni, i miei progetti, le mie cose. Sono incuriosito dalla recitazione, perché ho già fatto alcune cose di fronte a una telecamera e non sono timido. Penso che potrei essere un buon cattivo e il mio inglese sembra quello di un criminale russo. Sono curioso, mi piacerebbe vedere se funziona“. Nell'attesa, è sempre più possibile che fra i suoi progetti, le sue cose, Zlatan contempli il rientro in seno al MIlan in qualità di dirigente. O, per meglio dire, di consulente tecnico di Gerry Cardinale, il quale ha appena festeggiato i suoi primi 500 giorni rossoneri, dotato di ampia autonomia nei rapporti con Pioli e con la squadra. Nelle scorse settimane, il presidente Paolo Scaroni aveva affermato: "Per Zlatan, le porte del Milan sono sempre aperte". Dopo quelle parole, c'è stato l'incontro che risulta essere stato proficuo, fra Ibra e l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Il momento del Grande Ritorno si avvicina. Sarà Zlatan a decidere quando.