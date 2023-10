Pulisic avvisa la Juve, gol da antologia: con Leao-Giroud è super tridente

MILANO - Quattro gol nelle prime 8 presenze in campionato Christian Pulisic le aveva segnate solamente nella stagione 2019-20 quando iniziò la sua avventura al Chelsea. Aveva 21 anni ed era appena arrivato a Londra dopo essere stato pagato a gennaio 64 milioni (i Blues lo avevano poi lasciato in prestito al Dortmund fino al termine della stagione). Era un enfant prodige del calcio internazionale, per lui era arrivato il momento del grande salto in una squadra ricca, reduce dalla vittoria in Europa League e che nell’annata successiva, la 2020-21, avrebbe vinto la Champions. Pulisic è però rimasto nel limbo, anche a causa di alcuni infortuni e della non totale fiducia degli allenatori nei suoi confronti. Non è mai riuscito a fare lo step definitivo, quello che in tanti si augurano possa ora avvenire al Milan, oggi che ha 25 anni, dunque la maturità e la consapevolezza giusta per essere finalmente un leader, e il fisico lo sta sostenendo.