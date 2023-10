Cardinale: "Il mio Milan sarà presto come quello di Berlusconi"

Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, è intervenuto da Washington ai microfoni di Class Cnbc per parlare della società rossonera. Il patron statunitense ha dichiarato: "Fino a qui tutto bene ma è presto. La squadra è nostra da circa un anno e io ho quasi solo osservato, volevo assicurarmi di non arrivare col modo americano, con le pistole spianate. La squadra che ci ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro nella gestione e nel portare il Milan ad un buon punto. I milanesi e gli italiani sono stati fantastici, abbiamo fatto dei cambiamenti ma siamo lì per fare del bene dentro e fuori dal campo". Sul trasferimento del suo modello business nel Milan, Cardinale ha affermato: "Si può, faccio questo da 30 anni con successo, è possibile ma dovrà essere italianizzato. La squadra è una partnership coi tifosi, è diverso che in America. Ma le cose fondamentali come le prestazioni in campo sono un fenomeno globale e porteremo le nostre migliori pratiche dall'America. E' questo ciò che la gente dovrà aspettarsi".