C’è Bennacer a Milanello: parte la fase 2

Come previsto e annunciato da Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa tenuta p rima della partita contro la Lazio , Ismael Bennacer ieri ha varcato i cancelli di Milanello per iniziare la fase finale della sua riabilitazione. L’infortunio dello scorso 10 maggio subito durante il derby di Champions League lo ha costretto a sottoporsi all’intervento chirurgico eseguito il 16 maggio, in artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale della cartilagine del ginocchio destro è stata eseguita con successo dal dottor Bertrand Sonnery Cottet con i tempi di recupero che, fino ad oggi, sono stati pienamente rispettati dal giocatore, che ha seguito in maniera rigida e paziente le tappe fissate dallo staff medico rossonero.

Le aspettative più ottimistiche danno il regista algerino in campo a metà dicembre, ma la sensazione è che il tutto potrebbe slittare a gennaio. Saranno la fase a Milanello e le sensazioni giornaliere del giocatore a dettare l’agenda dei lavori, anche perché non solo Bennacer dovrà completare la riabilitazione, ma dovrà anche trovare la forma fisica giusta per poter giocare. A Milanello erano tutti contenti di rivederlo e anche lui si è mostrato ottimista sul buon andamento del percorso riabilitativo, durante il quale ha lavorato duramente tra Milano, Parigi, Algeria, Marocco e Qatar.

Pioli aspetta Bennacer

Adesso inizia la parte più importante, quella in cui il campo inizierà a farsi sentire sotto i piedi di Bennacer, anche se la routine sarà ancora diversa rispetto ai compagni. Ci sarà lo step relativo alla corsa dove il ginocchio darà dei nuovi responsi, anche sui cambi di direzione che si fanno in campo. Poi, quando la prima fase sarà portata a compimento, inizierà quella del lavoro con la palla che, nelle tabelle di marcia, è l’ultimo step prima del rientro in gruppo. Pioli e non solo lo attendono, anche per vedere il centrocampo “ideale” composto da Loftus-Cheek, Bennacer e Reijnders, che è nella mente dell’allenatore e della dirigenza fin dai primi giorni di mercato. Inoltre, come ovvio che sia, i progressi fisici di Ismael saranno tenuti sotto controllo anche dallo staff tecnico della nazionale algerina che conta su di lui per la Coppa d’Africa 2024, che prenderà il via a metà gennaio. Ma oggi le attenzioni sono sull’inizio del lavoro a Milanello di Bennacer, che ha girato la clessidra per far scorrere il tempo verso il ritorno in campo.