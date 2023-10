Roback, Milan in ansia: sparito da due settimane in Svezia

Da ben due settimane non si hanno più notizie di Emil Roback. L'attaccante svedese di proprietà del Milan, ora in prestito al Norrköping, si è come volatilizzato. A lanciare l'allarme è stato il direttore sportivo del club scandinavo Tony Martinsson attraverso un appello accorato: "Voglio sapere che sta bene - riporta il quotidiano Norrköping Tidningar -. È preoccupante il fatto che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Ho provato a parlargli molte volte, ma è difficile da raggiungere. Voglio che venga qui, così da trovare una soluzione che vada bene per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire dal momento che non lo vediamo da 14 giorni". Un vero e proprio mistero insomma.