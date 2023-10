Milan, arriva lo scudetto test: il trittico per misurare i rossoneri

Il Milan cerca una conferma contro la Juventus su un aspetto che risulta ancora da verificare dopo i primi due mesi di stagione ufficiale: la capacità di fare la differenza in una partitissima di cartello. Finora sono stati tre i test probanti: il derby e le prime due giornate del girone di Champions League. Con l’Inter è finita con un crollo per 5-1. Con Newcastle e Borussia Dortmund sono arrivati due pareggi per 0-0 che complicano l’inseguimento alla qualificazione agli ottavi della competizione europea. Poi ci sono ben sette vittorie in Serie A che valgono il primato in classifica. In queste affermazioni rientrano anche quelle con Lazio e Roma, due squadre che appartengono all’aristocrazia del campionato.