Milan-Juve, Pioli valuta le scelte: Loftus-Cheek non è al meglio

Pioli e il dubbio Loftus-Cheek

Per Pulisic sembrano non esserci dubbi in merito alla sua presenza accanto a Giroud e Leao nel tridente offensivo così come Yunus Musah si candida a uno dei tre posti a centrocampo perché Ruben Loftus-Cheek, che ieri ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una seconda parte in forma personalizzata, non è ancora al top, nonostante sia clinicamente guarito. Per l’ex Chelsea è ipotizzabile una panchina domenica sera e una maglia da titolare mercoledì, a Parigi, contro il Paris Saint-Germain. Anche Rade Krunic e Pierre Kalulu hanno alzato ulteriormente il livello della loro condizione e così, come Loftus-Cheek, viaggiano verso la convocazione, con Pioli che potrà scegliere se inserirli a gara in corso o meno. Sia il centrocampista bosniaco sia il jolly francese potrebbero poi tornare in campo al Parco dei Principi per la Champions League.