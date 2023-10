Milan-Juve, Reijnders esclusivo: “Ad Allegri toglierei due giocatori”

Papà Martin calciatore. E tifoso. Da qui la scelta dello sport e l’origine del nome. Reijnders si chiama Tijjani come Babangida, attaccante nigeriano che fece grande l’Ajax di fine secondo millennio, Ora tocca al centrocampista fare grande il Milan di oggi, riannodando il filo conduttore della grande tradizione olandese in rossonero: "Ne sono fiero, sin da quando sono venuto qui e ho firmato il contratto. E anche ora quando sono in campo e indosso la maglia. Vedi il livello degli olandesi in rossonero e quanto è grande il club: giocare nel Milan è come realizzare un sogno d’infanzia".