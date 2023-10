Pioli: “Allegri non penso si sia risentito. Chiesa? Intuizione non mia”

MILANO - Dopo la convulsa sosta delle nazionali, infiammata dal caso scommesse, la Serie A riparte e mette sul piatto il big match tra Milan e Juventus. Alla vigilia della sfida contro i bianconeri, parla in conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli: "La sosta ci ha messo alle spalle la grande emozione vissuta a Genova, ci siamo ritrovati tutti insieme ed è stata una bella giornata. Siamo stati tutti insieme e a me piace quando ci emozioniamo nel condividere qualcosa. Sono cose che dobbiamo mettere anche in campo oltre alla tecnica e l'organizzazione. Abbiamo il nostro modo e la nostra energia di giocare le partite, domani ci saranno i tifosi con un grande San Siro". Un incontro che ha fatto la storia della Serie A, Pioli non ha dubbi: "Milan-Juve è la grande partita, in questo momento siamo davanti loro sono terzi. La lotta per lo Scudetto si rivolge a quattro strade, ma siamo solo alla nona di campionato. per noi importante ripartire e migliorare per mettere in campo una grande prestazione contro una squadra di livello costruita per vincere".

Pioli e la risposta ad Allegri

"Siamo alla ricerca della massima concentrazione per domani, io farò le valutazioni per capire come preparare al meglio tute le altre sfide. Recuperiamo Krunic, Kalulu, abbiamo perso Chukuweze e Sportiello ma non recuperiamo ancora Loftus-Cheek che non è ancora al 100%", fa il bilancio delle condizioni dei suoi giocatori Pioli con le defezioni di Maignan e Sportiello che porteranno a giocare tra i pali Mirante: "E' un portiere affidabile, un ragazzo molto stimato dai compagni per la qualità tecniche e morali. C'è poco da dire ad un giocatore così esperto. Con lui in porta non ci sono cambiamenti rispetto a Sportiello e Maignan, anche nell'impostazione. Dobbiamo essere bravi a dare soluzioni e capire come verrà a prenderci la Juve. Lui è sicuramente pronto". Spazio anche per dare una risposta ad Allegri sulla lotta Scudetto: "Allegri non si è risentito, ma credo che sia abbastanza evidente che preparare una gara a settimana può essere un vantaggio. Questo non vuol dire che aiuta a vincere, ma è oggettivamente un vantaggio".