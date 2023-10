Pioli maestro in Milan-Juve spacca i tifosi: “Perfetto per i meme”

Grande attesa per la partita tra Milan e Juventus, big match del nono turno di Serie A. La sfida è già iniziata intanto sui social network, con il club rossonero che ha pubblicato su Twitter una foto molto particolare, che ha scatenato i tifosi milanisti e non solo. Nell'immagine c'è Stefano Pioli in versione maestro d'orchestra, con alcuni giocatori (come Leao, Pulisic e Giroud) a formare proprio l'orchestra, la scritta "La Grande Classica" e la didascalia "Pronti per una grandissima serata alla Scala del Calcio".