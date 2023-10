Pioli: "Gatti su Leao, giallo dopo 22 falli. Milan mai inferiore alla Juve"

Il Milan perde la seconda partita in Serie A contro la Juventus . La squadra di Pioli è uscita sconfitta da San Siro dopo il gol di Locatelli che ha deciso il big match di giornata. Dopo le parole di Max Allegri , ai microfoni si è presentato anche il tecnico rossonero: "Non ho detto niente alla squadra. Non credo che sia il momento opportuno, c’è troppa tensione e troppa delusione. Non è il risultato che speravamo, abbiamo fatto una buona partita sia in 11 sia in 10. Si poteva essere un po’ più attenti, non siamo mai stati inferiori e ci dispiace aver perso una partita del genere. Dopo il rosso a Thiaw ho pensato fosse giusto togliere un attaccante con la speranza che con gli inserimenti dei centrocampisti di continuare ad essere pericolosi".

Pioli: "Anche in 10 mai inferiori"

Pioli ha proseguito: "Siamo partiti bene nel secondo tempo ma ci è mancata un po’ d’intensità. Non abbiamo concesso grandi occasioni alla Juve. Nonostante tutto potevamo portare a casa un risultato positivo" per poi parlare della prestazione di Leao: "Ha messo in difficoltà Gatti che gli ha fatto tantissimi falli. Il regolamento dice che se commetti falli ripetuti poi scatta l’ammonizione, questa volta il giallo è arrivato dopo 22 falli". Successivamente il tecnico ha continuato: "Fino all’espulsione abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, è un peccato perchè anche in 10 abbiamo dimostrato di non essere inferiori. Sarebbe stato più giusto un altro risultato per quello che abbiamo fatto. Non siamo superficiali nel valutare le nostre prestazioni, lo faremo e cercheremo di fare meglio" e concludere con una battuta: "Se dovessimo fare come dopo il derby, ben venga ogni tanto una partita storta…".